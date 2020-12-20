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В Україні підтвердили 8 325 нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Київ, Неділя 20 грудня 2020 08:17
В Україні підтвердили 8 325 нових випадків коронавірусу Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 8 325 осіб. Найбільше випадків в Одеській області, Києві, Запорізькій, Київській і Харківській областях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у Facebook.

За минулу добу в Україні зробили 39 941 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 32 234, методом ІФА - 7 707).

Також госпіталізували 3 037 осіб, померли 116 пацієнтів. Крім цього, одужали від COVID-19 6 626 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській області (814), місті Києві (756), Запорізькій (675), Київської (592) і Харківській (520) областях.

З початку пандемії в Україні підтвердили 964 448 випадків коронавірусу, 581 162 випадки одужання.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я готують національний план з вакцинації українців від коронавірусу. Громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, також планують вакцинувати.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не увійшла у список країн, які першими отримують вакцину від COVID-19.

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