В двух областях койки для больных COVID-19 заполнены более чем на 50%

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в двух областях. В среднем по стране заполненные 40% таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы в Николаевской (64,5%) и Одесской областях (50,8%). В Киеве койки заполнены на 48%.

Всего в Украине ввели уже 64 079 больничных коек для COVID-19.

Также в стране продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 19 декабря в Украине этот показатель составляет 396,9 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Киеве (696,2), Черкасской (667,5) и Запорожской (635,8) областях.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 8 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Одесской области, Киеве, Запорожской области.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль не видит смысла в трате средств на строительство мобильных госпиталей. Сейчас в Украине хватает больничных коек для пациентов с коронавирусом.