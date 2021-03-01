Дубінський потрапив у ДТП: що відомо

Народний депутат Олександр Дубінський потрапив в аварію біля міста Стрий Львівської області. Політик виїхав на зустрічну смугу на трасі Київ-Чоп.
Про це повідомило джерело РБК-Україна в Національній поліції України.
Співрозмовник видання повідомив, що інформація про постраждалих уточнюється.
"Було ДТП з Дубінським біля Стрия у Львівській області", - підтвердило джерело.
За попередньою інформацією, автомобіль депутата виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим автомобілем.
Зазначимо, Олександр Дубінський - народний депутат. Його виключили з фракції "Слуга народу". Раніше США ввели санкції проти політика.
Нагадаємо, 24 листопада 2019 року сталася аварія з українським омбудсменом з прав дитини Миколою Кулебой.
Аварія сталася на трасі Київ-Одеса, поблизу села Чабани. Автомобіль омбудсмена зіткнувся з мікроавтобусом. За даними слідства, винуватцем аварії є Кулеба.
В результаті аварії Кулеба отримав струс мозку, закриту черепно-мозкову травму, травму грудної клітини, травму живота. Його госпіталізували в лікарню "Феофанія" разом зі старшим сином. Молодшого сина тоді госпіталізували в "Охматдит".