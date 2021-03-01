Дубинский попал в ДТП: что известно

Народный депутат Александр Дубинский попал в аварию возле города Стрый Львовской области. Политик выехал на встречную полосу на трассе Киев-Чоп.
Об этом сообщил источник РБК-Украина в Национальной полиции Украины.
Собеседник издания сообщил, что информация о пострадавших уточняется.
"Было ДТП с Дубинским около Стрыя во Львовской области", - подтвердил источник.
По предварительной информации, автомобиль депутата выехал на "встречку" и столкнулся с другим автомобилем.
Отметим, Александр Дубинский - народный депутат. Его исключили из фракции "Слуга народа". Ранее США ввели санкции против политика.
Напомним, 24 ноября 2019 года произошла авария с украинским омбудсменом по правам ребенка Николаем Кулебой.
Авария произошла на трассе Киев-Одесса, вблизи села Чабаны. Автомобиль омбудсмена столкнулся с микроавтобусом. По данным следствия, виновником аварии является Кулеба.
В результате аварии Кулеба получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, травму живота. Его госпитализировали в больницу "Феофания" вместе со старшим сыном. Младшего сына тогда госпитализировали в "Охматдет".