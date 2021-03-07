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ДТП з українським автобусом в Польщі: водієві пред'явили звинувачення

Автор: Роман Тверденко

У Польщі висунули звинувачення водієві автобуса з українцями, який потрапив у смертельне ДТП. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Польське агентство друку з посиланням на коментар в правоохоронних органах.

Представниця окружної прокуратури в місті Пшемисль Беата Стажецька розповіла, що 48-річному українському водієві Володимиру К. повідомили про звинувачення в ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті.

Зараз він у лікарні, де його допитали. Володимир заявив, що не пам'ятає ситуацію з ДТП і знаходиться в поганому емоційному стані. Прокурори дали припис не залишати йому територію Польщі. Йому залишили паспорт і будуть відвідувати його з метою контролю кожен день.

Також в якості свідка був опитаний другий водій, 35-річний Степан К., який не керував автобусом у момент ДТП. Результати слідчих заходів з ним поки невідомі.

За попередніми даними слідства, ймовірною причиною аварії став невдалий маневр при водінні, коли водій вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку. За словами Стажецької, автобус їхав з дозволеною для тієї ділянки автомагістралі швидкістю, проте вона була занадто високою для запланованого повороту направо.

Нагадаємо, в ніч на 6 березня в Польщі з'їхав у кювет і перекинувся автобус з українцями. В результаті ДТП загинуло 5 громадян, ще одного вдалося реанімувати в лікарні. Всього в автобусі перебували 57 чоловік.

Відомо, що перед аварією водій автобуса різко почав знижувати швидкість. За кілька секунд до ДТП швидкість впала до 45 км на годину.

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