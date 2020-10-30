RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ДТП на Хрещатику: у поліції розповіли деталі

Автор: Роман Тверденко

ДТП біля Майдану незалежності сталося в результаті втрати водієм контролю над автомобілем. В результаті події загинули двоє людей, кілька отримали травми.

Популярні новини

Про це повідомляє поліція Києва.

Встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням і виїхав на пішохідну частину Майдану і на великій швидкості проїхав до зупинки транспорту і врізався в неї.

Правоохоронці отримали повідомлення про ДТП на Хрещатику близько 16:00. Зараз на місці працюють лікарі, патрульні та слідчо-оперативна група столичної поліції. Постраждалим надають першу медичну допомогу. Поліція перевіряє 66-річного водія авто на наявність сп'яніння.

Подія зареєстрована і пізніше правоохоронні органи дадуть юридичну кваліфікацію події.

Новина доповнюється...

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТП