ДТП на Крещатике: в полиции рассказали детали

ДТП возле Майдана независимости произошло в результате потери водителем контроля над автомобилем. В результате происшествия погибли двое человек, трое получили травмы.

Об этом сообщает полиция Киева.

Установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на пешеходную часть Майдана и на большой скорости проехал до остановки транспорта и врезался в нее.

Правоохранители получили сообщение о ДТП на Крещатике около 16:00. Сейчас на месте работают врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции. Пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь. Полиция проверяет 66-летнего водителя авто на наличие опьянения.

Событие зарегистрировано и позже правоохранительные органы дадут юридическую квалификацию происшествию.

Отметим, что из-за ДТП на Крещатике перекрыто движение в сторону Европейской площади.

Напомним, что около 19 часов 28 октября произошло ДТП в Киеве. Автобус вблизи станции метро Выдубичи врезался в МАФ. В результате аварии погиб мужчина 1977 года рождения. Еще двое женщин 1965 и 1979 годов рождения были госпитализированы с различными травмами.