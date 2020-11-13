ДТП у Харкові на "острівці безпеки": встановили ще одного учасника аварії

Правоохоронці встановили ще одного ймовірного учасника дорожньо-транспортної пригоди в Харкові, коли автомобіль влетів на "острівець безпеки". Його виявили завдяки обробці записів з камер відеоспостереження, розташованих на перехресті.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області

"Обробка записів з камер відеоспостереження розташованих на перехресті, де сталася автопригода, допомогла слідчим більш детально відтворити обставини виникнення аварії", - наголошується у повідомленні.

За даними поліції, під час роботи з відеозаписами з'ясувалося, що одночасно з авто затриманого громадянина Ємену в середній смузі руху слідував автомобіль Volkswagen Jetta. Відзначається, що на перехресті проспекту Науки і вулиці Бакуліна водій почав здійснювати маневр ліворуч у ліву смугу руху, де їхав Volkswagen Passat, після чого і сталася аварія.

Зараз водій авто Volkswagen Jetta встановлений. Це харків'янин 1998 року народження. Його допитали у даній кримінальній справі як свідка.

Поліцейські вилучили авто чоловіка, оглянули і помістили на спеціальний майданчик ГУНП у Харківській області.

"Встановити факт, чи причетний водій автомобіля Volkswagen Jetta до зазначеної аварії, можливо лише після проведення слідчими відповідних слідчих дій, а також експертних досліджень (комплексної автотехнічної та фоноскопічної експертиз)", - пояснили в поліції.

Нагадаємо, 9 листопада суд обрав запобіжний захід водієві, який на великій швидкості виїхав на острівець безпеки в Харкові і збив пішоходів; його заарештували з правом внесення 10,5 млн гривень застави.

Як писало РБК-Україна, 7 листопада в Харкові іноземний студент на автомобілі виїхав на острівець безпеки під час руху по проспекту Науки. В результаті аварії постраждали дві жінки і десятирічна дитина.