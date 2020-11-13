ДТП в Харькове на "островке безопасности": установили еще одного участника аварии

Правоохранители установили еще одного вероятного участника дорожно-транспортного происшествия в Харькове, когда автомобиль влетел на "островок безопасности". Его обнаружили благодаря обработке записей с камер видеонаблюдения, расположенных на перекрестке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области

"Обработка записей с камер видеонаблюдения расположенных на перекрестке, где произошло автопроисшествие, помогло следователям более детально воссоздать обстоятельства возникновения аварии", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, во время работы с видеозаписями выяснилось, что одновременно с авто задержанного гражданина Йемена в средней полосе движения следовал автомобиль Volkswagen Jetta. Отмечается, что на перекрестке проспекта Науки и улицы Бакулина водитель начал совершать маневр налево в левую полосу движения, где ехал Volkswagen Passat, после чего и произошла авария.

Сейчас водитель авто Volkswagen Jetta установлен. Это харьковчанин 1998 года рождения. Его допросили по данному уголовному делу в качестве свидетеля.

Полицейские изъяли авто мужчины, осмотрели и поместили на специальную площадку ГУНП в Харьковской области.

"Установить факт, причастен ли водитель автомобиля Volkswagen Jetta к указанной аварии, возможно лишь после проведения следователями соответствующих следственных действий, а также экспертных исследований (комплексной автотехнической и фоноскопической экспертиз)", - объяснили в полиции.

Напомним, 9 ноября суд избрал меру пресечения водителю, который на большой скорости выехал на островок безопасности в Харькове и сбил пешеходов; его арестовали с правом внесения 10,5 млн гривен залога.

Как писало РБК-Украина, 7 ноября в Харькове иностранный студент на автомобиле выехал на островок безопасности во время движения по проспекту Науки. В результате аварии пострадали две женщины и десятилетний ребенок.