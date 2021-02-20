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У Дрогобичі у чоловіка в руках вибухнула граната, є загиблі

Автор: РБК-Україна

У Дрогобичі Львівської області у чоловіка в руках вибухнула граната. В результаті інциденту дві людини загинули, ще один отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні поліції Львівської області.

Повідомляється, що інцидент стався біля під'їзду одного з будинків. В результаті вибуху загинули двоє чоловіків, віком 37 та 40 років, також поранення отримала жінка - вона госпіталізована. Поліція відкрила справу за статтею умисне вбивство.

Крім того, заступник міністра МВС Антон Геращенко уточнив, що це була зустріч знайомих. Під час спілкування чоловік дістав гранату, і вона вибухнула у нього в руках. За його словами, за минулий рік поліція вилучила 4 400 гранат та майже 260 гранатометів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил знайшли схрон зі зброєю та боєприпасами.

До цього у Києві в Печерському районі знайшли зброю та гранати, поліція забрала до відділку більше 100 осіб, щоб встановити деталі інциденту. За даними ЗМІ, правоохоронці прибули на виклик про зібрання великої кількості людей і загрозу конфлікту.

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Новини України полицияЛьвовская областьгранатаВибух
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