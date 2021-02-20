У Дрогобичі у чоловіка в руках вибухнула граната, є загиблі

Повідомляється, що інцидент стався біля під'їзду одного з будинків. В результаті вибуху загинули двоє чоловіків, віком 37 та 40 років, також поранення отримала жінка - вона госпіталізована. Поліція відкрила справу за статтею умисне вбивство.

Крім того, заступник міністра МВС Антон Геращенко уточнив, що це була зустріч знайомих. Під час спілкування чоловік дістав гранату, і вона вибухнула у нього в руках. За його словами, за минулий рік поліція вилучила 4 400 гранат та майже 260 гранатометів.