В Дрогобыче у мужчины в руках взорвалась граната, есть погибшие

Сообщается, что инцидент произошел возле подъезда одного из домов. В результате взрыва погибли двое мужчин возрастом 37 и 40 лет, также ранения получила женщина - она ​​госпитализирована. Полиция открыла дело по статье умышленное убийство.

Кроме того, замминистра МВД Антон Геращенко уточнил, что это была встреча знакомых. Во время общения мужчина достал гранату, и она взорвалась у него в руках. По его словам, за минувший год полиция изъяла 4 400 гранат и почти 260 гранатометов.