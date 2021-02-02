На Донбасі від пострілу снайпера бойовиків загинув військовий

На Донбасі сьогодні, 2 лютого, снайпер проросійських бойовиків тяжко поранив українського військового. Попри надану медичну допомогу, військовослужбовець Об'єднаних сил помер.

Про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі в Telegram-каналі.

Військовий помер у медичному закладі. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації направила до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ ноту з повідомленням про інцидент.

Нагадаємо, вчора російські окупанти 5 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Проросійські бойовики стріляли біля Авдіївки, Пищевика, Новомихайлівки та Південного.

Крім того, вчора в Об'єднаних силах повідомили про зникнення військовослужбовця на Донбасі. Можливо, український військовий опинився на окупованій території.

Додамо, 30 січня окупаційні війська поранили двох українських військових. Бойовики загалом 5 разів порушували перемир'я на Донбасі.