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На Донбасі український військовий підірвався на вибуховому пристрої

Новость на русском → Красногорівка, Четвер 24 грудня 2020 15:43
На Донбасі український військовий підірвався на вибуховому пристрої Фото: евакуація пораненого бійця (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбасі в четвер, 24 грудня, поблизу Красногорівки на невідомий вибуховий пристрій підірвався український військовий. Його життю нічого не загрожує.

Про це повідомили в оперативно-тактичної угруповання "Схід" у Facebook.

Бійцеві надали медичну допомогу та доправили до лікарні.

"Сьогодні, 24 грудня, в районі населеного пункту Красногорівка, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Життю нічого не загрожує. Обставини події з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку та командування частини", - повідомили військові.

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі намагалися дистанційно мінувати позиції українських військових поблизу Водяного.

Нагадаємо, за минулу добу проросійські бойовики три рази порушували режим "тиші" на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

Також повідомлялося, що вчора бойовики "ЛНР" повернули Україні військовослужбовця однієї з механізованих бригад ВСУ, якого днями взяли в полон.

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