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На Донбассе украинский военный подорвался на взрывном устройстве

Новина українською → Красногоровка, Четверг 24 декабря 2020 15:43
На Донбассе украинский военный подорвался на взрывном устройстве Фото: эвакуация раненого бойца (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе в четверг, 24 декабря, вблизи Красногоровки на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военный. Его жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Восток" в Facebook.

Бойцу оказали медицинскую помощи и доставили в больницу.

"Сегодня, 24 декабря, в районе населенного пункта Красногоровка, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Жизни ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командование части", - сообщили военные.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе пытались дистанционно минировать позиции украинских военных вблизи Водяного.

Напомним, за прошедшие сутки пророссийские боевики три раза нарушали режим "тишины" на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

Также сообщалось, что вчера боевики "ЛНР" вернули Украине военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, которого днями взяли в плен.

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