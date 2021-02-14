На Донбасі в суботу бойовики двічі порушили перемир'я

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів. Таку ж зброю противник використав проти наших захисників і неподалік Старогнатівки.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 14 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.