На Донбасі зберігається "тиша"

З початку поточної доби, 23 листопада, на Донбасі не зафіксовано порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Українські захисники сумлінно виконують завдання за призначенням і у повному обсязі дотримуються домовленості, які вступили в дію 27 липня", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ні один український військовий не постраждав.

"У смугах відповідальності наших бригад спостерігається тиша. Водночас військовослужбовці Об'єднаних сил пильності не втрачають і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - повідомляє штаб ООС.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 листопада, бойовики шість разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

Крім того, 21 листопада бойовики один раз порушили домовленості про перемир'я. В результаті обстрілу бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

Додамо, що з початку перемир'я в Донбасі 27 липня моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала в цілому 2492 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.