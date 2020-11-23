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На Донбассе сохраняется "тишина"

Новина українською → Донбасс, Понедельник 23 ноября 2020 17:31
На Донбассе сохраняется "тишина" Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 23 ноября, на Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Украинские защитники добросовестно выполняют задачи по назначению и в полном объеме соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ни один украинский военный не пострадал.

"В полосах ответственности наших бригад наблюдается тишина. В то же время военнослужащие Объединенных сил бдительности не теряют и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сообщает штаб ООС.

Напомним, за минувшие сутки, 22 ноября, боевики шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

Кроме того, 21 ноября боевики один раз нарушили договоренности о перемирии. В результате обстрела боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

Добавим, что с начала перемирия в Донбассе 27 июля мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в целом 2492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

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