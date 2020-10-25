На Донбасі зберігається "тиша"

Фото: авторам в руках у військового (РБК-Україна)

З початку поточної доби, 25 жовтня, на Донбасі не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії противника, наші військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що військовослужбовці, які сумлінно виконують завдання за призначенням у районі проведення операції.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим "тиші".

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував ООН розробити спільний план відновлення Донецької і Луганської областей.

Додамо, що в результаті війни на Донбасі тільки на підконтрольних Україні територіях загинули щонайменше 14 тисяч осіб.