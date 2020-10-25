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На Донбассе сохраняется "тишина"

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 25 октября 2020 17:24
На Донбассе сохраняется "тишина" Фото: авторам в руках у военного (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 25 октября, на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника, наши военнослужащие соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что военнослужащие добросовестно выполняют задачи по назначению в районе проведения операции.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим "тишины".

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН разработать совместный план восстановления Донецкой и Луганской областей.

Добавим, что в результате войны на Донбассе только на подконтрольных Украине территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек.

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