Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу"

За останню добу, 24 жовтня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили домовленості про повне припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Так, окупанти застосували вогнепальну зброю поблизу Кам'янки і двічі - недалеко від населеного пункту Шуми.

Крім того, в районі Водяного противник вів вогонь з автоматичної станкового гранатомета та стрілецької зброї.

"У відповідь на провокаційні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС заявляють, що ситуація на фронті залишається повністю контрольованою українськими захисниками.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував ООН розробити спільний план відновлення Донецької та Луганської областей.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті війни на Донбасі тільки на підконтрольних Україні територіях загинули щонайменше 14 тисяч осіб.