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На Донбасі снайпер поранив українського військового

Автор: Даша Харченко

В понеділок, 23 лютого, збройні формування РФ здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок пострілу ворожого снайпера був поранений український військовий.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Військового оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань РФ та її найманців повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі з початку 23 лютого сім разів порушували режим припинення вогню. Українські військові на обстріли окупантів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, українська розвідка розповіла, що Росія перекинула на окупований Донбас нові підрозділи снайперів.

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