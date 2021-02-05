ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі сьогодні тричі порушували перемир'я. Обійшлося без втрат

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 05 лютого 2021 17:56
На Донбасі сьогодні тричі порушували перемир'я. Обійшлося без втрат Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 5 лютого проросійські бойовики на Донбасі тричі обстрілювали позиції Об'єднаних сил. В результаті ворожих провокацій українські військові не постраждали.

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook.

Сьогодні поблизу Новомихайлівки окупанти стріляли з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а також запускали безпілотник через лінію розмежування. Бойовики за допомогою безпілотника скинули на позиції ООС міну ПОМ-2.

Також перемир'я порушувалося поблизу Богданівки, де окупанти прицільно обстріляли українські позиції з автоматичного станкового гранатомета.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає", - заявили у штабі.

Нагадаємо, вчора окупанти чотири рази порушували перемир'я на Донбасі. Під час обстрілу з боку бойовиків постраждав український військовий.

Додамо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. Він наголосив, що вже немає жодного мирного процесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас обстрел бойовики сводка ООС
NEWS
Україна домовилася про постачання вакцин AstraZeneca і Novavax
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Україна домовилася про постачання вакцин AstraZeneca і Novavax
DAILY
Прогноз на лютий. Яким буде курс гривні до долара до кінця місяця
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Прогноз на лютий. Яким буде курс гривні до долара до кінця місяця