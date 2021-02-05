На Донбасі сьогодні тричі порушували перемир'я. Обійшлося без втрат

З початку 5 лютого проросійські бойовики на Донбасі тричі обстрілювали позиції Об'єднаних сил. В результаті ворожих провокацій українські військові не постраждали.

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook.

Сьогодні поблизу Новомихайлівки окупанти стріляли з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а також запускали безпілотник через лінію розмежування. Бойовики за допомогою безпілотника скинули на позиції ООС міну ПОМ-2.

Також перемир'я порушувалося поблизу Богданівки, де окупанти прицільно обстріляли українські позиції з автоматичного станкового гранатомета.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає", - заявили у штабі.

Нагадаємо, вчора окупанти чотири рази порушували перемир'я на Донбасі. Під час обстрілу з боку бойовиків постраждав український військовий.

Додамо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. Він наголосив, що вже немає жодного мирного процесу.