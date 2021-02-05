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На Донбасі за добу чотири обстріли, поранений військовий

Новость на русском → П'ятниця 05 лютого 2021 07:34
На Донбасі за добу чотири обстріли, поранений військовий Фото: ситуація на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 4 лютого, на Донбасі зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовослужбовець.

Про це повідомили у прес-службі ООС.

Так, поблизу Південного, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з 82-х мм міномету та стрілецької зброї. В результаті обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається медична допомога лікарів.

Також, в районі населеного пункту Кримське було виявлено факт інженерного обладнання позицій противника у бік наших підрозділів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета. А неподалік населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 5 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксували дев'ять порушень тиші на Донбасі 3 лютого.

Раніше повідомлялося, що у полоні бойовиків опинився український військовий. Його нещодавно оголосили зниклим.

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На Донбасі за добу чотири обстріли, поранений військовий
Инна Собораредактор стрічки новин На Донбасі за добу чотири обстріли, поранений військовий
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