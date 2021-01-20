На Донбасі сьогодні дотримується перемир'я. Тихо по всій лінії фронту
На Донбасі протягом 20 січня дотримується перемир'я. За даними української сторони, режим тиші не порушували по всій лінії фронту.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.
Повідомляється, що тиша спостерігається на всіх ділянках відповідальності частин і підрозділів Об'єднаних сил, порушень режиму припинення вогню немає.
"У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання та інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Ситуація залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на колишніх позиціях бойовиків біля Трьохізбенки в Луганській області знайшли заборонене озброєння. За даними української прокуратури, його виготовили у Росії. Зокрема, знайшли бойову протипіхотну фугасну міну і фрагменти протипіхотної осколкової міни.
Сьогодні ватажок так званої "ДНР" Деніс Пушилін заявив, що окупаційна влада на Донбасі готова провести новий "референдум", але вже під егідою ООН.