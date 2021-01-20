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На Донбассе сегодня соблюдается перемирие. Тихо по всей линии фронта

Новина українською → Донбасс, Среда 20 января 2021 17:59
На Донбассе сегодня соблюдается перемирие. Тихо по всей линии фронта Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе в течение 20 января соблюдается перемирие. По данным украинской стороны, режим тишины не нарушали по всей линии фронта.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что тишина наблюдается на всех участках ответственности частей и подразделений Объединенных сил, нарушений режима прекращения огня нет.

"В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Ситуация остается под контролем украинских военных.

Напомним, ранее сообщалось, что на бывших позициях боевиков возле Трехизбенки в Луганской области нашли запрещенное вооружение. По данным украинской прокуратуры, его изготовили в России. В частности, нашли боевую противопехотную фугасную мину и фрагменты противопехотной осколочной мины.

Сегодня главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что оккупационная власть на Донбассе готова провести новый "референдум", но уже под эгидой ООН.

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