На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий

Так, противник відкрив прицільний вогонь з 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецького та снайперської зброї по позиціях українських військових поблизу населеного пункту Харчовик.

"Внаслідок обстрілу противника загинув один український воїн. Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття родині загиблого воїна", - повідомили в штабі.

Також бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Широкіно і Водяного, що на Приазов'ї. Використовували при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. На цьому ж напрямку був зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. БПЛА був пригнічений засобами РЕБ. Крім цього кілька пострілів з автоматичних станкових гранатометів противник здійснив поблизу Верхньоторецька.

У відповідь українські військові відкривали вогонь.

"Основною метою дій збройних формувань ОРДЛО залишалося провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням в порушенні режиму припинення вогню. У випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу нібито через обстрілу з боку ВСУ", - відзначили в штабі.

За всіма фактами порушень українська сторона вживала заходів реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ.

З початку поточної доби, 1 березня, бойовики один раз порушили "тишу" - біля Павлополя прицільно вели вогонь з автоматичних гранатометів і станкових протитанкових гранатометів.

"На такі дії противника наші захисники відкривали вогонь. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - повідомили в ООС.