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На Донбассе ранен украинский военный

Новина українською → Донбасс, Среда 21 октября 2020 07:46
На Донбассе ранен украинский военный Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 20 октября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили перемирие. В результате обстрела один украинский защитник получил ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушали неподалеку Светлодарска и Майорска, где осуществляли провокации из стрелкового оружия, и трижды вблизи населенного пункта Авдеевка. Там применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"К сожалению, в результате вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Павлополь зафиксирован пролет БПЛА противника типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили вражеский беспилотник, дальнейшее его использование стало невозможным.

С начала текущих суток, 21 октября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима тишины на Донбассе.

РБК-Украина писало, что во вторник, 20 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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