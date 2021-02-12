На Донбасі підірвався ще один боєць, його госпіталізували

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в Донецькій області ще один боєць підірвався на невідомому пристрої. Інцидент стався в районі Павлополя.
Про це йдеться в повідомленні Оперативно-тактичної групи "Схід" у Facebook.
Повідомляється, що український військовий отримав поранення в результаті підриву на невідомому вибуховий пристрій. Його оперативно доставили до лікувального закладу, де надається необхідна медична допомога.
"На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня в районі Новомихайлівки при висуванні на взводний опорний пункт підірвалися троє військовослужбовців 28 окремої механізованої бригади. В результаті вибуху загинули двоє з них.
Напередодні на Донбасі загинули двоє українських військових. Один з них загинув в результаті снайперського вогню, другий потрапив під кулеметну чергу. Остання ескалація конфлікту фіксується в зоні бойових дій у Донецькій області.