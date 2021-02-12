Загострення на Донбасі: стало відомо ім'я загиблого бійця ЗСУ

Вчора через черговий обстріл бойовиків під селом Новомихайлівка Мар’їнського району Донецької області загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Лицарів Зимового походу. Його ім'я - Владислав Лященко.

Про це повідомляє прес-служба військової бригади .

"Із болем повідомляємо, що вчора ми втратили нашого побратима. Владислав Лященко 1996 року народження загинув увечері 11 лютого внаслідок ворожого кулеметного вогню під час переміщення на взводному опорному пункті”, - йдеться у повідомленні.

Йому було 25 років, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 лютого близько 21:45 російські окупаційні війська обстріляли з великокаліберного кулемета позиції Збройних сил України під Новомихайлівкою Донецької області.

Також вчора російський снайпер вбив українського військового.

РБК-Україна писало, що один з них військовослужбовець десантно-штурмових військ ЗСУ, солдат Олександр Глушко отримав важке поранення в зоні проведення ООС і помер у ході евакуації, попри всі зусилля медиків його врятувати.

Також 10 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.