На Донбасі обстріли і багато поранених, бойовики не дають режим "тиші"

За минулу добу на Донбасі в результаті обстрілів та підриву постраждали 11 українських військових. Українська сторона надсилає запити про режим "тиші", але противник ігнорує.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.
Повідомляється, що за минулу добу зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.
В районі Водяного бойовики вели вогонь з 120 мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В результаті обстрілу 6 бійців ЗСУ отримали осколкові поранення, ще троє - бойові травми
Біля Пісків бойовики обстрілювали позиції з 120 мм і 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В районі Луганського противник прицільно стріляв з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї. На цьому ж напрямку бойовики дистанційно замінували місцевість у напрямку українських позицій.
Поблизу Мар'їнки та Лебединського були обстріли із стрілецької зброї, в результаті один боєць ЗСУ отримав кульове поранення. В районі Невельського в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрою поранений ще один військовий.
"З метою припинення вогню українська сторона СЦКК неодноразово направляла запити через СММ ОБСЄ на введення режиму "тиша". Однак у всіх випадках вони були проігноровані найманцями ОРДЛО", - йдеться в повідомленні.
Станом на ранок 27 лютого зафіксовано ще одне порушення режиму припинення вогню. Недалеко від населеного пункту Зайцеве бойовики відкривали прицільний вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора на Донбасі в результаті обстрілу було поранено і травмовано 10 українських бійців.
До цього на Донбасі виявили арсенал зброї диверсійної групи бойовиків.