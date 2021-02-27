На Донбасі обстріли і багато поранених, бойовики не дають режим "тиші"

Повідомляється, що за минулу добу зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

В районі Водяного бойовики вели вогонь з 120 мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В результаті обстрілу 6 бійців ЗСУ отримали осколкові поранення, ще троє - бойові травми

Біля Пісків бойовики обстрілювали позиції з 120 мм і 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі Луганського противник прицільно стріляв з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї. На цьому ж напрямку бойовики дистанційно замінували місцевість у напрямку українських позицій.

Поблизу Мар'їнки та Лебединського були обстріли із стрілецької зброї, в результаті один боєць ЗСУ отримав кульове поранення. В районі Невельського в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрою поранений ще один військовий.

"З метою припинення вогню українська сторона СЦКК неодноразово направляла запити через СММ ОБСЄ на введення режиму "тиша". Однак у всіх випадках вони були проігноровані найманцями ОРДЛО", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 27 лютого зафіксовано ще одне порушення режиму припинення вогню. Недалеко від населеного пункту Зайцеве бойовики відкривали прицільний вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї.