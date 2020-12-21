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На Донбасі через обстріли бойовиків отримали поранення двоє бійців ООС

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні зранку бойовики здійснили обстріл в районі населеного пункту Горлівка Донецької області. Поранення отримали двоє бійців ООС.

Про це повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.

Як повідомляється, пораненим військовослужбовцям надали медичну допомогу. Наразі їх стан стабільний.

"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ввечері в районі населеного пункту Кам'янка в результатів обстрілів бойовиків був пошкоджений і згорів трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт.

Також РБК-Україна писало, що з початку 20 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев'ять випадків порушення перемир'я з боку бойовиків. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації відкривали.

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