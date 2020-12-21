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На Донбассе из-за обстрелов боевиков получили ранения двое бойцов ООС

Автор: Андрей Козловский

Сегодня утром боевики совершили обстрел в районе населенного пункта Горловка Донецкой области. Ранения получили двое бойцов ООС.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Как сообщается, раненым военнослужащим оказали медицинскую помощь. Сейчас их состояние стабильное.

"Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером в районе населенного пункта Каменка в результате обстрелов боевиков был поврежден и сгорел трактор марки John Deere, который возвращался из сельскохозяйственных работ.

Также РБК-Украина писало, что с начала 20 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано девять случаев нарушения перемирия со стороны боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации открывали.

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