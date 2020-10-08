На Донбасі бойовики один раз відкривали вогонь

На Донбасі 7 жовтня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї.
"На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували", - повідомили у штабі ООС.
Минулої доби військовослужбовці Збройних Сил спільно з пожежниками ДСНС ліквідували пожежі поблизу населених пунктів Майорськ, Хутір Вільний, Станиця Луганська, Луганське та Попасна. Триває ліквідація локалізованих осередків загорань неподалік Болотеного та Катеринівки.
Від початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Нагадаємо, 6 жовтня бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Раніше повідомлялося, що Росія поставляє на Донбас озброєння в обхід спостерігачів ОБСЄ. Щоб приховати переміщення сил і засобів, росіяни використовують грунтові дороги в обхід офіційних пунктів пропуску на українському кордоні.