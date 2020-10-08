RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Донбасі бойовики один раз відкривали вогонь

Автор: Надія Собенко

На Донбасі 7 жовтня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї.

"На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували", - повідомили у штабі ООС.

Популярні новини

Минулої доби військовослужбовці Збройних Сил спільно з пожежниками ДСНС ліквідували пожежі поблизу населених пунктів Майорськ, Хутір Вільний, Станиця Луганська, Луганське та Попасна. Триває ліквідація локалізованих осередків загорань неподалік Болотеного та Катеринівки.

Від початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 6 жовтня бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Раніше повідомлялося, що Росія поставляє на Донбас озброєння в обхід спостерігачів ОБСЄ. Щоб приховати переміщення сил і засобів, росіяни використовують грунтові дороги в обхід офіційних пунктів пропуску на українському кордоні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС