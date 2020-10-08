UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Донбассе боевики один раз открывали огонь

Автор: Надежда Собенко

На Донбассе 7 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное боевики применили стрелковое оружие.

"На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

Самые читаемые новости

За прошедшие сутки военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидировали пожары вблизи населенных пунктов Майорск, Хутор Вольный, Станица Луганская, Луганское и Попасная. Продолжается ликвидация локализованных очагов возгораний неподалеку Болотенного и Катериновки.

С начала текущих суток, 8 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 6 октября боевики дважды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Ранее сообщалось, что Россия поставляет на Донбасс вооружение в обход наблюдателей ОБСЕ. Чтобы скрыть перемещение сил и средств, россияне используют грунтовые дороги в обход официальных пунктов пропуска на украинской границе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС