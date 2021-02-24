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На Донбасі з боєм затримали російського військового

Новость на русском → Чермалик, Середа 24 лютого 2021 19:23
На Донбасі з боєм затримали російського військового Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі сьогодні затримали військовослужбовця Збройних сил Росії. В ході затримання постраждав український військовий.

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook.

Інцидент стався сьогодні поблизу населеного пункту Чермалик.

"Український воїн, який ніс чергування на спостережному посту, затримав військовослужбовця окупаційних військ Російської Федерації, який намагався проникнути на українські позиції", - розповіли у штабі.

Окупант, намагаючись уникнути затримання, поранив українського військового холодною зброєю. Військовослужбовець Об'єднаних сил, отримавши легке поранення, застосував штатну зброю та затримав російського солдата.

Нагадаємо, сьогодні проросійські бойовики чотири рази порушували перемир'я на Донбасі.

Додамо, у штабі ООС відреагували на вчорашнє загострення на Донбасі. Понад 20 обстрілів з боку бойовиків у штабі ООС назвали широкомасштабною російською провокацією.

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