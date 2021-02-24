Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС
У середу, 24 лютого, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.
Так, в передмісті Авдіївки бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, а також ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Також ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Мар'їнки. Окупанти відкривали вогонь з автоматичних гранатометів станкових.
Неподалік Південного російські найманці обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.
Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі.
Нагадаємо, за минулу добу, 23 лютого, бойовики 20 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.
Крім того, в Луганській області поблизу Щастя у результаті вибуху загинув український військовий. При цьому не вказується, коли саме він загинув. Його виявили в лісосмузі.