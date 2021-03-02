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На Донбасі безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 2 березня, збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, поблизу селища Жовте, недалеко від міста Щастя, українські військові виявили проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

Він вчасно був пригнічений засобами РЕБ.

"На всій лінії розмежування сторін спостерігалася тиша", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 1 березня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому поблизу Павлополя в результаті підриву військового автомобіля на невідомий вибуховий пристрій один військовослужбовець ЗСУ отримав бойове поранення, ще вісім військових - бойові травмування.

Крім того, Спеціальна місія ОБСЄ за минулі вихідні зафіксувала 13 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та шість - у Луганській. Більшість порушень відбулося північніше Широкиного.

Додамо, що на Донбасі вже два місяці блокується відновлення низки важливих об'єктів. Проросійські бойовики відмовляються надавати гарантії безпеки українській стороні.

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