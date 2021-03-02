UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Донбассе беспилотник боевиков пересек линию разграничения

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 2 марта, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, украинские военные выявили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

Он был вовремя подавлен средствами РЭБ.

"На всей линии разграничения сторон наблюдалась тишина", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 1 марта, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом вблизи Павлополя в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь военных - боевые травмирования.

Кроме того, Специальная миссия ОБСЕ за прошедшие выходные зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и шесть - в Луганской. Большинство нарушений произошло севернее Широкиного.

Добавим, что на Донбассе уже два месяца блокируется восстановление ряда важных объектов. Пророссийские боевики отказываются предоставлять гарантии безопасности украинской стороне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС
Читайте также
Боевики на Донбассе снимают постановочные репортажи об обстрелах со стороны ВСУ
ЕС запускает программу поддержки экономического развития Донбасса
Прогноз погоды