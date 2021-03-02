На Донбассе беспилотник боевиков пересек линию разграничения

Во вторник, 2 марта, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Так, вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, украинские военные выявили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
Он был вовремя подавлен средствами РЭБ.
"На всей линии разграничения сторон наблюдалась тишина", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 1 марта, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом вблизи Павлополя в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь военных - боевые травмирования.
Кроме того, Специальная миссия ОБСЕ за прошедшие выходные зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и шесть - в Луганской. Большинство нарушений произошло севернее Широкиного.
Добавим, что на Донбассе уже два месяца блокируется восстановление ряда важных объектов. Пророссийские боевики отказываются предоставлять гарантии безопасности украинской стороне.