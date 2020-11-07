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Під будинком Тупицького влаштували протест, сталась штовханина

Новость на русском → Васильків, Субота 07 листопада 2020 13:26
Під будинком Тупицького влаштували протест, сталась штовханина Фото: протест під будинком Тупицького (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Василькові біля будинку голови Конституційного суду України Олександра Тупицького влаштували акцію протесту. Між правоохоронцями та учасниками акції сталась штовханина.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

LIVE: Акція протесту під будинком голови КСУ Тупицького

LIVE: Акція протесту під будинком голови КСУ Тупицького

Posted by УНН - Українські Національні Новини on Saturday, November 7, 2020

Між правоохоронцями та активістами сталась сварка та штовханина через те, що їх не пропускають до будинку Тупицького.

Фото: протест під будинком Тупицького (РБК-Україна)

Близько 30 автомобілей виїхали до міста Васильків, що розташоване за 20 км на південний захід від Києва. Це місто входить в "червону" зону карантину, де діє обмеження на масові заходи (не можна більше 20 осіб) Саме через це поліція не пропускає активістів.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю "Декларування недостовірної інформації" 366-1 Кримінального кодексу.

Це рішення КСУ обурило міжнародних партнерів України та громадськість. Під КСУ влаштували акцію та закидали будівлю димовими шашками.

Зазначимо, судді Конституційного суду підтримують законопроект спікера Дмитра Разумкова і готові дати роз'яснення свого рішення по е-декларуванню. Вони оприлюднили свій план виходу з кризи.

Володимир Зеленський заявив, що місія МВФ не прибуде в Україну через рішення КСУ про скасування е-декларування.

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