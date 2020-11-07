Под домом Тупицкого устроили протест, произошла потасовка
В Василькове возле дома главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого устроили акцию протеста. Между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
LIVE: Акция протеста под домом председателя КСУ Тупицкого
LIVE: Акция протеста под домом председателя КСУ ТупицкогоPosted by УНН - Украинские Национальные Новости on Saturday, November 7, 2020
Между правоохранителями и активистами произошла ссора и потасовка из-за того, что их не пропускают в дом Тупицкого.
Около 30 автомобилей выехали в город Васильков, расположенный в 20 км к юго-западу от Киева. Этот город входит в "красную" зону карантина, где действует ограничение на массовые мероприятия (нельзя больше 20 человек). Именно поэтому полиция не пропускает активистов.
Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью "Декларирование недостоверной информации" 366-1 Уголовного кодекса.
Это решение КСУ возмутило международных партнеров Украины и общественность. В КСУ устроили акцию и забросали здание дымовыми шашками.
Отметим, судьи Конституционного суда поддерживают законопроект спикера Дмитрия Разумкова и готовы дать разъяснение своего решения по е-декларированию. Они обнародовали свой план выхода из кризиса.
Владимир Зеленский заявил, что миссия МВФ не прибудет в Украину из-за решения КСУ об отмене е-декларирования.