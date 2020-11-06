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В КСУ озвучили свій план виходу з кризи

Новость на русском → Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 13:44
В КСУ озвучили свій план виходу з кризи Фото: Володимир Мойсик (УНІАН)
Автор: Олег Черниш

Судді Конституційного суду підтримують законопроект спікера Дмитра Разумкова і готові дати роз'яснення свого рішення по е-декларуванню. Цей законопроект Рада розгляне на наступному пленарному тижні.

Про це РБК-Україна сказав суддя КСУ Володимир Мойсик.

Він вважає, що навіть якщо і стався якийсь конфлікт, то необхідно його сторонам зупинитися і шукати шляхи до порозуміння.

"Ми як Конституційний суд може і з власної ініціативи, а може хтось до нас звернутися, роз'яснимо наше рішення. Пояснимо, що ми мали на увазі, виносячи його", - зазначив він.

Крім того, Мойсик вважає, що законопроект Разумкова виглядає як компромісний варіант.

"Ситуацію треба пом'якшити. Суспільству треба розповісти, що ніякі тут в КСУ не злочинці сидять. Ці "злочинці", якими нас називають, скасували мовний закон Колесніченка-Ківалова, скасували закон Януковича про референдум, не дали скасувати люстрацію і так далі. Що ще суспільство може хотіти від цього суду? Цю всю ситуацію зараз просто "розігріли", - вважає суддя.

Мойсик також запевняє, що рішення КСУ не говорило про необхідність закривати Єдиного реєстру е-декларацій.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна була на межі системних проблем через рішення Конституційного суду України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що місія МВФ не прибуде в Україну через рішення КСУ про скасування е-декларування.

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