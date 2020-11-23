У Дніпрі сталася стрілянина біля виборчої дільниці

Біля виборчої дільниці у Дніпрі сталася стрілянина. Зловмисники прокололи колеса машини та почали тікати, дістаючи зброю.



Про це повідомляє Дніпро Оперативний.

Співробітники поліції ввели план-перехоплення, внаслідок якого на Набережній Перемоги зупинили автомобіль, схожий на той, в якому поїхали зловмисники.

"Водій, який чекав пасажирів біля школи № 117, побачив, як до машини підійшли невідомі і прокололи колеса. Потім вони прокололи колеса іншій автівці, яка тільки під'їхала. Після цього невідомі стали тікати. Їх кинулися наздоганяти жінки. Добігши до свого авто, невідомі дістали зброю, вистрілили два рази в повітря і поїхали", - йдеться в повідомленні.

На цей час слідчі вивчають обставини події.

Нагадаємо, 22 листопада в Дніпрі пройшов другий тур виборів мера. Під час повторного голосування за посаду міського голови боролися Борис Філатов і Загід Краснов. Згідно з екзит-полом Центру соціологічних і маркетингових досліджень Соціс, у другому турі виборів мера Дніпра лідирує чинний глава міста Борис Філатов.