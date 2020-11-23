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В Днепре произошла стрельба возле избирательного участка

Автор: РБК-Украина

Возле избирательного участка в Днепре произошла стрельба. Злоумышленники прокололи колеса машины и начали убегать, доставая оружие.

Об этом сообщает Днепр Оперативный.

Сотрудники полиции ввели план-перехват, в результате которого на Набережной Победы остановили автомобиль, похожий на тот, в котором уехали злоумышленники.

"Водитель, который ожидал пассажиров возле школы № 117, увидел, как к машине подошли неизвестные и прокололи колеса. Затем они прокололи колеса другой машине, которая только подъехала. После этого неизвестные стали убегать. Их бросились догонять женщины. Добежав до своего авто, неизвестные достали оружие, выстрелили два раза в воздух и уехали", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи изучают обстоятельства происшествия.

Напомним, 22 ноября в Днепре прошел второй тур выборов мэра. Во время повторного голосования за должность городского головы боролись Борис Филатов и Загид Краснов. Согласно экзит-поллу Центра социологических и маркетинговых исследований Социс, во втором туре выборов мэра Днепра лидирует действующий глава города Борис Филатов.

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