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Директора аеропорту "Кривий Ріг" підозрюють в заволодінні чужим майном

Автор: Анастасия Рокитна

Директору КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" оголосили підозру за фактом заволодіння чужим майном. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, він у березні 2019 року уклав з приватним підприємством договір підряду на виконання робіт з будівництва огорожі території аеропорту. Потім посадовець підписав акти приймання виконаних робіт, знаючи, що їх вартість завищена, зазначають у прес-службі.

"Внаслідок таких дій державі завдано понад 5,3 млн гривень збитків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України викрило корупційну схему незаконного розпорядження держмайном аеропорту "Бориспіль". Це призвело до завдання понад 16,5 млн гривень шкоди держпідприємству.

Також НАБУ проводило обшуки в справі про зловживання посадових осіб УЗ на закупівлі програмного забезпечення для електронного придбання квитків на потяг сполученням "Київ-Бориспіль".

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