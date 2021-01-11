Директора аэропорта "Кривой Рог" подозревают в завладении чужим имуществом

Директору КП "Международный аэропорт Кривой Рог" объявили подозрение по факту завладения чужим имуществом. Решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, он в марте 2019 года заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограждения территории аэропорта. Затем чиновник подписал акты приемки выполненных работ, зная, что их стоимость завышена, отмечают в пресс-службе.

"Вследствие таких действий государству нанесено свыше 5,3 млн гривен убытков", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило коррупционную схему незаконного распоряжения госимуществом аэропорта "Борисполь". Это привело к причинению более 16,5 млн гривен ущерба госпредприятию.

Также НАБУ проводило обыски в деле о злоупотреблениях должностных лиц УЗ по закупке программного обеспечения для электронного приобретения билетов на поезд сообщением "Киев-Борисполь".