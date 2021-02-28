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Дев'ять порушень "тиші" і підрив військового: як минула доба на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Неділя 28 лютого 2021 08:10
Дев'ять порушень "тиші" і підрив військового: як минула доба на Донбасі Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

У суботу, 27 лютого, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, один боєць підірвався на міні. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

В районі населеного пункту Луганське окупанти відкривали прицільний вогонь з 120 мм і 82 мм мінометів.

На цьому ж напрямку унаслідок підриву на міні ПОМ-2 отримав осколкові поранення військовослужбовець Збройних сил України. Пораненому оперативно надано медичну допомогу, його доставили до лікувального закладу.

Біля Миронівського окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, а поблизу Південного - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У Широкіному російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичної станкового і станкового протитанкового гранатометів, а біля Харчовика - з ручного протитанкового гранатомета. У передмісті Мар'їнки українськими військовими було зафіксовано кілька пострілів снайпера.

Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік населених пунктів Зайцеве і Водяне. Тут збройні формування Російської Федерації здійснили прицільні постріли в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Станом на 7:00 ранку 28 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, в п'ятницю на Донбасі постраждали 11 українських військовослужбовців. Українська сторона розраховує на міжнародну реакцію на загострення ситуації на Донбасі.

Додамо, з початку суботи окупанти 5 разів порушували "тишу", зокрема, працювали снайпери.

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