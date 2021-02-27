ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики п'ять разів порушили перемир'я на Донбасі. Працювали снайпери

Новость на русском → Донбас, Субота 27 лютого 2021 18:10
Бойовики п'ять разів порушили перемир'я на Донбасі. Працювали снайпери Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі вже п'ять разів порушили режим припинення вогню з початку 27 лютого. В передмісті Мар'їнки українських військовослужбовців обстрілювали ворожі снайпери.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Поблизу населених пунктів Зайцеве, Південне та Водяне в районі Донецька окупаційні війська відкривали вогонь по українських військових зі стрілецької зброї, а позиції Об'єднаних сил біля Пищевика потрапили під обстріл з ручного протитанкового гранатомета.

Крім того, поруч з Луганським український військовий підірвався на протипіхотній осколковій міні ПОМ-2. Воїна госпіталізували, а на місці працює робоча група військової служби правопорядку, щоб з'ясувати обставини інциденту.

Нагадаємо, підрив українського військового на міні стався сьогодні вдень в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Як писало РБК-Україна, вчора на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків та підриву постраждали 11 українських військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас обстрел бойовики сводка ООС
NEWS
Бойовики п'ять разів порушили перемир'я на Донбасі. Працювали снайпери
Бойовики п'ять разів порушили перемир'я на Донбасі. Працювали снайпери
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму