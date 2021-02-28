ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Девять нарушений "тишины" и подрыв военного: как прошли сутки на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 28 февраля 2021 08:10
Девять нарушений "тишины" и подрыв военного: как прошли сутки на Донбассе Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

В субботу, 27 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец подорвался на мине. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

В районе населенного пункта Луганское оккупанты открывали прицельный огонь из 120 мм и 82 мм минометов.

На этом же направлении в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения военнослужащий Вооруженных сил Украины. Раненому оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

Возле Мироновского оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, а вблизи Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Широкино российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а возле Пищевика - с ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки украинскими воинами было зафиксировано несколько выстрелов снайпера.

Огневая активность врага наблюдалась и неподалеку населенных пунктов Зайцево и Водяное. Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельные выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра 28 февраля в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

Напомним, в пятницу на Донбассе пострадали 11 украинских военнослужащих. Украинская сторона рассчитывает на международную реакцию на обострение ситуации на Донбассе.

Добавим, с начала субботы оккупанты 5 раз нарушали "тишину", в частности, работали снайперы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ООС
NEWS
Маркарова надеется на поддержку США вступления Украины в НАТО
Маркарова надеется на поддержку США вступления Украины в НАТО
DAILY
Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма