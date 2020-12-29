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Число жертв землетрясения в Хорватии возросло до 6

Новина українською → Загреб, Вторник 29 декабря 2020 18:49
Число жертв землетрясения в Хорватии возросло до 6 Фото: последствия землетрясения в Хорватии (twitter   com _antens)
Автор: РБК-Украина

В результате землетрясения в Хорватии погибли не менее шести человек. Сообщения о погибших поступают из городов Петриня и Глина.

Об этом пишет местное издание index.hr.

Сообщается, что на данный момент известно о погибшей 12-летней девочки в Петрине.

"Мой город полностью разрушен. У нас есть мертвые дети. Нам нужны пожарные, мы не знаем, что находится под завалами, на одну машину обрушилась крыша, нам нужна помощь", - сказал мэр Петрини Даринко Думбович.

Кроме того, как заявила заместитель мэра Глины Бранка Бакшич Митич, в пригороде Майске Поляне погибли 20-летний парень и пожилой мужчина. Чиновница отметила, что его супруга выжила, ее достали из-под завалов и госпитализировали.

Позже стало известно о гибели отца и сына. Издание уточняет, что землетрясение полностью разрушило их дом. Также сообщается о смерти еще одного человека в Майске Поляне.

Митич также заявила, что ждет помощи от правительства и просит присылать одеяла и палатки.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел проверяет информацию о том, есть ли украинцы среди жертв землетрясения в Хорватии.

Также стало известно, что здание посольства Украины в Загребе немного пострадало от землетрясения.

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