RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Число жертв заворушень у США зросло до 5: смерть поліцейського підтверджено

Автор: РБК-Україна

В результаті заворушень у США 6 січня, які супроводжувалися захопленням Капітолію, загинули п'ять осіб. Поліція офіційно підтвердила смерть свого співробітника.

Про це йдеться в заяві на сайті поліції Капітолія.

Повідомляється, що від поранень помер співробітник поліції Капітолія Брайан Сікнік. Також повідомляється, що він був залучений до реагування на ситуацію з заворушеннями і отримав поранення після того, як вступив у фізичний контакт з протестувальниками.

Поліція наголошує, що за цим фактом буде розпочато розслідування.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN з посиланням на три джерела повідомив про смерть офіцера поліції Капітолія.

Однак спочатку цю інформацію у поліції Капітолія не підтвердили і заявили, що вона є неправдивою.

Відзначимо, в ході заворушень у Вашингтоні від вогнепального поранення загинула маніфестантка Ешлі Бабіт. Також повідомлялося про незв'язані між собою смерті ще трьох осіб, які були кваліфіковані як надзвичайна подія медичного характеру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати Америкиполициябеспорядкикапитолий